Festival di Sanremo 2020, Morgan attacca Bugo in diretta: “Ringrazia il cielo che stai su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato”. Il collega se ne va, interviene Amadeu: “Siete squalificati dalla gara” (Di sabato 8 febbraio 2020) Colpo di scena al Festival di Sanremo 2020. Morgan e Bugo, in gara con “Sincero”, vengono squalificati dalla gara da Amadeus in persona. L’imprevedibile – in tutti i sensi – Morgan salito sul palco, sostituisce l’attacco della canzone con le seguenti parole: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”. Poi Bugo gira i tacchi e se ne va, lasciando tutti di stucco. A quel punto Amadeus rientra in scena, cercando di capire cosa stesse succedendo, Morgan balbetta che non lo sa e corre dietro le quinte per tentare di riacciuffare il collega. Ma non ci riesce. Nel frattempo qualcuno al microfono acceso sussurra “hanno litigato a morte”. ... ilfattoquotidiano

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… -