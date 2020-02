Egitto: Quartapelle, ‘governo protesti per arresto Zaky’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Patrick George è uno studente di una università italiana. Presenterò una interrogazione per chiedere se il governo italiano ha chiesto informazioni sulle ragioni dell’arresto e se ha protestato”. Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, capogruppo del Pd in commissione Esteri della Camera e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. L'articolo Egitto: Quartapelle, ‘governo protesti per arresto Zaky’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Egitto: Quartapelle, 'governo protesti per arresto Zaky'... -