Conferenza stampa Longo: «Buon approccio, ma regalati due gol» (Di domenica 9 febbraio 2020) Conferenza stampa Longo dopo la sconfitta con la Samp all’esordio sulla panchina del Toro: «Buon approccio, ma regalati due gol» Esordio con sconfitta per Moreno Longo, che nel post-gara ha analizzato con lucidità il passo falso del Torino tra le mura amiche con la Samp. «Abbiamo approcciato bene la partita, la reazione della squadra è stata evidente. Ma poi, in maniera evidente, abbiamo regalato due gol con due situazioni evitabilissime. Abbiamo preso il secondo gol da rimessa laterale e questo non è ammissibile. Il dispiacere più grande è che non si sia riuscito a portare a casa il risultato nonostante la reazione, perché sarebbe stato fondamentale per la guarigione della squadra». Quindi, ha proseguito. «Siamo felici per il rientro di Ansaldi, ci dà un’alternativa in più. Abbiamo bisogno di recuperare gli infortunati: Baselli, Ansaldi e Zaza sono alternative a cui non ... calcionews24

