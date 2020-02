Bugo risponde a Morgan: clima surreale per settimane, offese e insulti (Di sabato 8 febbraio 2020) Quello che è successo tra Morgan e Bugo, probabilmente, lo sanno solamente loro e la questione sarà risolta nelle sedi opportune. Certo è che Morgan ha la sua versione dei fatti mentre Bugo ne ha un’altra. Molto diverse tra di loro ma quello che si capisce, dalle parole dei rappresentati della casa discografica di Bugo e dello stesso cantante, è che tutto è iniziato da molto lontano. Si è arrivati a Sanremo in un clima molto complicato, pare che Morgan pensasse di essere sabotato mentre tutte le persone che lavorano per Bugo cercavano di rassicurarlo del fatto che non poteva essere vero, che non ne avrebbero avuto motivo visto che, a Sanremo erano una coppia, il video del singolo è stato fatto insieme, le promozioni erano per entrambi. Insomma a nessuno sarebbe convenuto non avere Morgan sul palco anche se, scopriamo, che la canzone è di Bugo e che Marco è stato invitato come un ... ultimenotizieflash

