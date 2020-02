Alessandro Gassman, la folle reazione alla vittoria del figlio Leo [VIDEO] (Di sabato 8 febbraio 2020) La vittoria di Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Kanflitz, per quanto arrivata in differita e senza un’esibizione finale, è stata la prima grande affermazione di questo Festival di Sanremo 2020. Il giovane figlio d’arte ha portato in scena il suo brano Vai Bene Così in tre occasioni, guadagnando senza difficoltà l’accesso alla fase finale della competizione giovanile. In questa, presentati sul palco da Amadeus e compagni, lui e Tecla Insolia hanno proposto per l’ultima volta i rispettivi brani; una gara che si è risolta con la vittoria dello stesso Gassman, incoronato dal 52% dei voti nei primi minuti del quarto episodio. Il giovane ha quindi ritirato il premio, lasciando spazio al resto della serata. A celebrare la vittoria di Leo non poteva mancare la reazione di Alessandro Gassman. Il celebre attore e padre del ragazzo, da subito grandissimo ... velvetgossip

