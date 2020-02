Tirocini, alla Rocca la presentazione della convenzione tra Consigliera di Parità e Unisannio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sarà presentata il giorno 11 febbraio 2020, martedì, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento, alla Rocca dei Rettori, la convenzione tra la Consigliera di Parità della Provincia di Benevento e l’Università degli Studi del Sannio per Tirocini Formativi. Scopo della convenzione è promuovere formazione ed orientamento a beneficio di studenti universitari frequentanti Corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento (ai sensi dell’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142, e del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138). Discuteranno dell’iniziativa: -Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento; -Nicola Boccalone, Dirigente ad interim del Settore amministrativo e Direttore Generale ... anteprima24

CaleEuropaEdic : Mettete un Like alla nostra Pagina Facebook per avere informazioni sulle #politicheUe, le #newseuropee, #eurlex e… - CaleEuropaEdic : Mettete un Like alla nostra Pagina Facebook per avere informazioni sulle #politicheUe, le #newseuropee, #eurlex e… -