Sinisa Mihajlovic in panchina all’Olimpico per Roma-Bologna (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic non ha perso tempo. Il tecnico che solo poche ore fa è stato dimesso dall'Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna dopo poco più di 10 giorni di ricovero, si è recato a Roma per seguire la sua squadra nell'anticipo del venerdì della 23a giornata di Serie A. Il tecnico serbo (le cui condizioni secondo l'azienda ospedaliera sarebbero "molto buone") sarà regolarmente in panchina nel match contro la formazione di Fonseca contro la squadra in cui ha militato dal 1992 al 1994. fanpage

angelomangiante : Ci sarà #Mihajlovic in panchina stasera all'Olimpico. Sciolti gli ultimi dubbi, dopo essere stato dimesso oggi dal… - Alessia60216960 : RT @MassimoSertori_: #Bologna, Sinisa #Mihajlovic dimesso dall’ospedale. Forza Guerriero!!! ???? - sportli26181512 : #Bologna #Notizie Sinisa Mihajlovic in panchina all’Olimpico per Roma-Bologna: Sinisa Mihajlovic non ha perso tempo… -