Scampia, bar svaligiato nella notte. Il gestore: “Chiediamo più sicurezza” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – nella notte, a Scampia, si è registrato un furto con scasso a danno di un bar-tabaccheria situato a due passi dal Commissariato di Polizia e dal comando della Polizia Municipale, poco presidiati nel corso delle ore notturne. Lo riporta l’ANSA. Cinque malviventi, che hanno agito a volto coperto per non farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza, hanno forzato la porta dell’attività intorno alle tre di notte, recuperando tutto il contante in cassa, oltre a tabacchi e gratta e vinci. Uno dei gestori dell’attività, Davide Virgilio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Un danno enorme che mette a dura prova la nostra attività che tra titolari e persone assunte dà da mangiare a sette famiglie”. “Più che un furto questa e’ una sfida alla legalità ed al quartiere dove da tempo, cittadini, ... anteprima24

