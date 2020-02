Sanremo, le pagelle della quarta sera: Fiorello e Tiziano Ferro si baciano, Bugo lascia il palco (Di sabato 8 febbraio 2020) Guardo Sanremo da una vita e per prepararmi a queste pagelle ho sentito 33 Festival, 690 canzoni in 165 giorni. È per questo che do i numeri. Questo è un Festival ambizioso e un po’ prepotente. Dopo aver chiuso alle 2 del mattino nella puntata delle cover, arriva la serata più lunga di tutte da quando Sanremo è iniziato: con tutti e 24 gli artisti in gara, la finale dei giovani e una valangata di ospiti si rischia lo stato confusionale. Ma non per tutti. Ecco chi ne è uscito bene, chi male e chi proprio non ne sta uscendo: 4 ALLA DERIVA DELLE GIACCHE DI AMADEUS: era partito benissimo, all’inizio era elegante, poi estroso, poi creativo ora sembra pronto per la comunione di Gennarino nel castello delle cerimonie. Fermati Ama, oltre il laminato d’argento non c’è ritorno. 7.5 A FASMA non ha vinto, e nella sua sfida è stato bruciato per uno 0.1% da un Gassman vestito in tuta, ma ... thesocialpost

