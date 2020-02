Sanremo Gitano: “Tosca e Pelù il top, ma perché hanno invitato Mika?” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Torna l’appuntamento con “Sanremo Gitano”, rubrica che racconta il Festival attraverso lo sguardo irriverente del cantante sannita, tra i concorrenti della kermesse nel 1989 e nel 1991. Attenzione rivolta oggi alla serata di ieri, che ha visto i concorrenti in gara impegnati nelle cover di alcuni tra i più grandi successi degli anni scorsi. Gitano, rieccoci. Le chiediamo un giudizio sulla terza serata del Festival. Le polemiche non sono mancate, visto che è finita a notte fonda… “Il mio giudizio è sempre positivo. Fino ad ora si può definire un Festival bello perché semplice, forse ieri sera meno bello delle altre sere. Molte pause, poca ritmica; La mancanza di Fiorello si è fatta sentire. Forse la durata della serata finisce per far perdere la bellezza di questa mega festa di piazza”. Tosca ha vinto ... anteprima24

Sanremo Gitano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo Gitano