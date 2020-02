Sanremo 2020, i social: “Lewis Capaldi è il sosia di Niki Giusino” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non sono pochi coloro che, dopo la sua presenza nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, si sono accorti che Lewis Capaldi assomiglia moltissimo ad una presenza nota della televisione italiana: si tratta di Niki Giusino, il disturbatore più noto della tv. Lewis Capaldi sosia di Niki Giusino “Ma lo special guest che ha cantato all’Ariston era Lewis Capaldi o Niki Giusino?”, “Secondo me sono la stessa persona”, “Canta bene Niki Giusino però”. Sono solo alcuni dei post pubblicati dagli utenti Twitter a cui non è sfuggita la somiglianza tra i due. Moltissimi infatti i collage realizzati con le loro due foto a confronto in cui i tratti somatici sono evidentemente molto simili. A lanciare l’idea sarebbe stata la pagina Instagram di Striscia la notizia che, commentando in diretta la puntata dedicata ai duetti del Festival, ha così ... notizie

