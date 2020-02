Pago chiede la mano di Serena al Gf Vip: la risposta della Enardu spiazza (Di sabato 8 febbraio 2020) Pago chiede a Serena cosa ne pensa di un’ipotetico matrimonio, la risposta dell’ex tronista sorprende Durante un momento di relax, la coppia composta da Pacifico Settembre e Serena Enardu si è lasciata andare su riflessioni che riguardano il loro futuro insieme. Il cantante è parso molto preoccupato sulla serenità del loro rapporto e ha voluto … L'articolo Pago chiede la mano di Serena al Gf Vip: la risposta della Enardu spiazza proviene da Gossip e Tv. gossipetv

giannantonio51 : @PCapitano2 Io vorrei chiedere al senatore Gasparri, se fosse un operaio di una industria del mobile. Lo chiama l'… - lov3ggs : stavo in fermata e una vecchietta mi chiede se andassi all'università. le. rispondo di si poi mi chiede quanto pago… - ominodelgas : @DavideDavidec @lucianocapone Pago le tasse, vado a votare. È quello che mi si chiede in quanto cittadino . Non son… -