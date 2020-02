Omicidio Vannini, pg Cassazione chiede processo bis (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sull’Omicidio di Marco Vannini, il Pg della Cassazione Elisabetta Ceniccola, chiede il processo bis. “Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi da parte della famiglia Ciontoli“, ha detto il Pg della Cassazione nella sua requisitoria davanti alla prima sezione penale. Il ritardo nel chiamare i soccorsi “costituisce l’assunzione di una posizione di garanzia verso Vannini, presa da parte di Antonio Ciontoli e dai suoi familiari“, ha sottolineato. Marco Vannini non è morto per un incidente ma fu un Omicidio volontario. Ad Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del ragazzo, il colpo di pistola non sfuggì per errore ma sparò per uccidere e sua moglie Maria Pezzillo, insieme ai suoi figli Martina e ... bigodino

