Morbo della mucca pazza: sembrava eradicato ma dalla Svizzera arrivano cattive notizie (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era il 1986 quando in Inghilterra, in un laboratorio veterinario di Weybridge, in una mucca venne individuato e diagnostico per la prima volta un caso di encefalopatia spongiforme bovina (BSE, Bovine Spongiform Encephalopathy), noto al grande pubblico come ‘Morbo della mucca pazza’, passato poi agli esseri umani proprio dalla carne bovina. Ben presto il Morbo diventò un’epidemia, a seguito della quale diminuì il consumo di alcuni tipi di carne, come fiorentina e altre carni con l’osso, messe temporaneamente al bando dall’UE insieme a farine animali per nutrire il bestiame. L’encefalopatia spongiforme bovina sembrava, fino ad oggi, completamente eradicata, ma a quanto pare così non è. Da ieri, infatti, si è diffusa la notizia che in Svizzera è stato individuato un caso di Morbo della mucca pazza (l’ultimo era stato registrato nel 2012). Si tratta ... meteoweb.eu

