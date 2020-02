Loredana Bertè dimagrita 12 chili: sembra dieci anni più giovane [FOTO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Loredana Bertè si sente rinata sia come cantante che come donna: che dieta ha seguito per perdere 12 chili e apparire subito più giovane? È dall’estate 2018 che Loredana Berté ha messo a punto la sua ‘rinascita’, a partire dal gran ritorno sul palco e in cima alle classifiche con il brano Non ti dico no realizzato insieme alla band salentina Boombadash. La cantante ha espresso gioia e soddisfazione per questo stato di grazia, caratterizzato da concerti, bagno di folla e tanti riconoscimenti. In numerose interviste l’artista ha voluto sottolineare che il successo è tornato a bussare alla tua porta anche in virtù del profondo lavoro fatto su se stessa. A quanto pare la Bertè ha ritrovato fiducia e voglia di fare, mettendo da parte quella che lei in primis ha chiamato “la maschera tragica”. Oggi Loredana ha 69 anni ed ha tenuto fede ai famosi “buoni ... velvetgossip

