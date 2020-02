La minaccia di Teheran contro i droni Usa (Di venerdì 7 febbraio 2020) I Pasdaran iraniani mettono in guarda Washington riguardo l’eventuale impiego dei suoi droni di ultima generazione in Medio Oriente. “Possiamo disattivare a distanza i droni americani Mq-4 Triton” hanno affermato i guardiani della Rivoluzione. Le informazioni per mettere sotto scacco i droni americani sarebbero state trafugare dal velivolo “abbattuto” lo scorso giugno. I guardiani della rivoluzione iraniani, reduci dal pesante colpo inflitto dai droni americani che hanno ucciso il comandante della Forza Quds Qassem Soleimani, lanciano un monito agli Stati Uniti intimandogli di non impiegare il loro sofisticato drone di ultima generazione di sorveglianza sull’Iran. Se gli americani impegneranno i droni Mq-4 Triton “contro l’Iran”, le forze armate iraniane li “disattiveranno” rendendoli inutilizzabili, sostengono, poiché ... it.insideover

