Giovane campionessa di surf muore in circostanze misteriose in Australia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Poeti Norac, Giovane campionessa di surf francese, è morta in circostanze misteriore pochi mesi dopo essersi trasferita in Australia. Il mondo dello sport, quello del surf in particolare, piange la scomparsa di una delle sue più talentuose interpreti. La surfista francese Poeti Norac, diventata la numero uno nel Paese transalpino, è morta in circostanze misteriose … L'articolo Giovane campionessa di surf muore in circostanze misteriose in Australia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

notizieonlineIT : RT @LaStampa: E’ la più giovane vincitrice americana di uno Slam dai tempi (2003) del suo idolo Serena Williams. - LaStampa : E’ la più giovane vincitrice americana di uno Slam dai tempi (2003) del suo idolo Serena Williams. - SuperTennisTv : La più giovane campionessa degli #AusOpen da Sharapova nel 2008! ?? @SofiaKenin ?? #tennis #AO2020 -