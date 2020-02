Fiorentina Atalanta, Gasperini pensa a Tameze dal 1′ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorentina Atalanta, si avvicina un match importante per la squadra di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco pensa a Tameze dal 1′ (Dal nostro inviato a Bergamo Patrick Iannarelli) – Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, sta già pensando alle contromosse da attuare. Con la squalifica di Marten De Roon e la diffida di Pasalic, il tecnico di Grugliasco sta pensando di lanciare Tameze sin dal 1′. Il centrocampista francese – arrivato dal Nizza – potrebbe fare il suo esordio al Franchi, in un match davvero delicato per la compagine orobica. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Sport_Mediaset : #Fiorentina, i tifosi al fianco di #Commisso: 'Io sto con #Rocco.' La sfida con l'#Atalanta si preannuncia bollente… - leoscaglione_17 : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, i tifosi al fianco di #Commisso: 'Io sto con #Rocco.' La sfida con l'#Atalanta si preannuncia bollente, ti… - MedranoJ24 : RT @JuventusFC_VEN: Penales (a favor / en contra) en #SerieA 2019-20: Lazio 13/2 Roma 9/6 Atalanta 8/4 Juventus 8/6 Lecce 8/8 Inter 7/2 Ge… -