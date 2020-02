Finale di The New Pope su Sky Atlantic, Lenny e Sir Brannox alla resa dei conti: trama 7 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Finale di The New Pope porterà i due pontefici alla resa dei conti? Ultimo appuntamento su Sky Atlantic per la serie Sky Original creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, in onda stasera, 7 febbraio. Da quanto Lenny Belardo (interpretato da Jude Law) si è risvegliato miracolosamente dal come, appare chiaro che all'interno della Chiesa c'è un problema. Il Vaticano è troppo piccolo per due Papi: un attacco terroristico a Ventotene porterà Pio XIII e Giovanni Paolo III (John Malkovich), il Papa dandy, a confrontarsi, e a prendere decisioni da cui può dipendere il destino della Chiesa e non solo. Ma le sorprese che la serie prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, ha in serbo non finiscono qui. Nel Finale di The New Pope, le minacce esterne sono più potenti che mai e colpiscono al cuore della cristianità. Che fine ha fatto Pio XIII? Se lo ... optimaitalia

SerieTvserie : The New Pope, l'ultima puntata: i due Papi a confronto (Video) - OptiMagazine : Finale di #TheNewPope su Sky Atlantic, Lenny e Sir Brannox alla resa dei conti: trama #7febbraio… - howlkaddish : Marquei como visto Next in Fashion - 1x10 - The Finale -