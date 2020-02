Final Fantasy VII si mostra in una nuova stupenda immagine (Di venerdì 7 febbraio 2020) Square Enix ha di recente pubblicato una nuova stupenda immagine di Final Fantasy VII Remake, nella foto possiamo vedere alcuni dei personaggi principali e l'iconica moto."Il mondo è in mano alla compagnia elettrica Shinra, che sfrutta come risorsa energetica la mako, linfa vitale del pianeta. Nella città di Midgar, il mercenario Cloud Strife, ex membro dell'unità d'élite SOLDIER al servizio della Shinra, accetta di aiutare il gruppo di resistenza Avalanche, ignaro delle straordinarie conseguenze della sua scelta.""Final Fantasy VII REMAKE è la reinterpretazione del leggendario titolo originale con personaggi indimenticabili, trama appassionante ed epiche battaglie. Il primo episodio del progetto Final Fantasy VII REMAKE si conclude con la fuga da Midgar e, rispetto all'originale Final Fantasy VII, approfondisce i fatti avvenuti nella città." - recita la descrizione del gioco.Leggi ... eurogamer

