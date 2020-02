Dua Lipa ospite a Sanremo 2020: il 7 febbraio sale sul palco dell’Ariston (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dua Lipa ospite a Sanremo 2020: il 7 febbraio sale sul palco dell’Ariston, ecco chi è Dua Lipa è una delle cantanti più note dell’ultimo decennio. La sua fama è partita all’età di 14 anni come semplice YouTuber ma ne ha fatta di strada d’allora, tanto da arrivare sul palco di Sanremo 2020 come ospite internazionale della 70esima edizione della kermesse. Tutti gli ospiti di Sanremo 2020 Vediamo cosa sappiamo di più sul suo conto. Dua Lipa a Sanremo 2020, chi è: la carriera Nata il 22 agosto 1995, Dua Lipa ha iniziato nel mondo della musica pubblicando cover di canzoni su YouTube dei suoi artisti preferiti come Pink, Nelly Furtado. Nel 2010 si è trasferita poi a Londra per inseguire il suo sogno: diventare una cantante. Prima di debuttare come tale, ha posato come modella per alcune campagne pubblicitarie, come quella per X Factor. Nel 2015, ha firmato un contratto ... tpi

IlContiAndrea : I super ospiti di questa sera sono: Tony Renis che duetterà con Fiorello, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Gianna Nannini… - MarioManca : Scommettiamo che Dua Lipa non avrà la standing ovation che ha avuto il Maestro Vessicchio? #Sanremo2020 - sonodistyles : oggi tra Niall Horan, i 5sos e Dua Lipa a Sanremo MI SENTO MALE -