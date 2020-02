“Dove va Messi? Possibile derby Juve-Inter”, la bomba di mercato sul futuro dell’argentino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nelle ultime ore a tenere banco è il futuro dell’attaccante Leo Messi, l’argentino è in una fase di rottura dopo il diverbio con Abidal, il fenomeno del Barcellona sta pensando seriamente di lasciare la Spagna. Il calciatore può liberarsi a zero nel mese di giugno e sono diversi le squadre pronte a fare follie, su tutte il Psg e le due squadre di Manchester come United e City, occhio anche ai club italiani, in prima fila Juventus e Inter, poi Napoli e Roma. Nel frattempo sono arrivate importanti indicazioni da parte del giornalista Rai Paolo Paganini. “Dovrò fare presto un blitz Montecarlo per avere news aggiornate sulla prossima telenovela dell’estate. Dove andrà Messi? Psg? ManCity? Secondo me potrebbe venire fuori un bel derby Juventus #Inter. Intanto al di là del sogno #Messi arriva una conferma legata a #Pogba che lascerà a fine stagione il ManchesterUnited. ... calcioweb.eu

