Corsico, chiesta l’archiviazione per i dipendenti Ikea che cambiavano le etichette dei prezzi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una richiesta di archiviazione per tutti i dipendenti Ikea al centro di un'inchiesta per truffa e furto è stata avanzata dalla procura di Milano: i 42 dipendenti sono accusati di aver cambiato le etichette di alcuni prodotti in vendita nello store di Corsico dell'azienda svedese per poi acquistarli a prezzi ribassati e rivenderli anche su Internet. fanpage

