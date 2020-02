Coronavirus: eseguito test su un paziente dell’Humanitas di Rozzano (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’ospedale Humanitas di Rozzano ha effettuato i test su un paziente presentatosi alla struttura con i sintomi tipici del Coronavirus. Si tratta di un autista di autobus turistici che si è presentato al Pronto Soccorso temendo di aver contratto l’infezione. Dalla struttura hanno comunque assicurato che non c’è alcun allarme. test del Coronavirus all’Humanitas Non appena si è presentato al triage del nosocomio e ha spiegato la sua situazione ai medici, costoro hanno immediatamente fatto uscire tutti i pazienti che aspettavano di essere visitati. É stato forse questo a causare il panico tra le persone presenti che non hanno ricevuto informazioni su quanto stava succedendo. Queste le loro parole: “Ci hanno detto di uscire subito. Abbiamo domandato se fosse un caso di Coronavirus, perché abbiamo visto il personale medico con le mascherine, e non ci hanno ... notizie

