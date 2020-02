Clerks 3 | Il film è ancora in corsa e tornerà alle origini! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per chi si fosse preoccupato delle poche notizie su Clerks 3, non c’è problema: pare essere tutto sotto controllo e in corso di lavorazione Lo scorso autunno, il regista Kevin Smith, che ha iniziato la sua carriera proprio con Clerks, ha rivelato che stava mettendo insieme una sceneggiatura completamente nuova per il sequel. Dopotutto non … L'articolo Clerks 3 Il film è ancora in corsa e tornerà alle origini! proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cinemaniaco_fb : ?????????????? Clerks 3: Kevin Smith rivela dove sarà ambientato il film -