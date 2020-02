Bologna, Fenucci a 360°: il Dall’Ara, De Rossi e il sogno dei rossoblu. Poi annuncia un acquisto per giugno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ventitré anni da amministratore delegato fra Lecce, Roma e Bologna, Claudio Fenucci vivrà questa sera all’Olimpico il suo personalissimo derby. Fenucci si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport” svelando retroscena interessanti. Si parte dalla differenza tra Pallotta e Saputo, due presidente che conosce bene. «Sapevo che Jim era molto affezionato al progetto della Roma e avrebbe voluto aspettare la definizione dell’operazione-stadio prima di uscire, però credo che alla fine lui fosse un po’ stanco di gestire una realtà così complessa. Come complesso è, ora, il passaggio societario. Lui e Saputo come impronta caratteriale sono completamente differenti: con Jim, forse anche per responsabilità mie, non sono riuscito a creare un rapporto solido; con Joey posso permettermi di dire che nel rispetto del ruolo lo sento molto più come un amico, oltre che ... calcioweb.eu