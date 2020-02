Basket, la Virtus Bologna supera facilmente il San Lorenzo ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tutto facile per la Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Intercontinentale 2020: presso la Santiago... L'articolo Basket, la Virtus Bologna supera facilmente il San Lorenzo ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020 proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

OA_Sport : Basket, la Virtus Bologna supera facilmente il San Lorenzo ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020 - sportface2016 : #LBASerieA La presentazione e le informazioni per seguire il match tra #FortitudoBologna e #VirtusRoma - Vivi_Tenerife : BASKET: la Virtus Bologna nella Coppa Intercontinentale basket 2020 a Tenerife Basketball Champions League. Oltre… -