Antonella Clerici si commuove a Sanremo: “Una bestemmia che non sia su Raiuno” | Video (Di venerdì 7 febbraio 2020) La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 avrà un sapore speciale per Antonella Clerici che in virtù dell’amicizia con Amadeus sarà sul palco dell’Ariston com co conduttrice. Sarà il suo grande ritorno su Rai 1 dopo un anno difficile, in cui ha perso anche il suo storico programma de La Prova del Cuoco. Il neo direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha speso parole al miele di grande stima per lei: “Io arrivo a Rai1 e non avevo relazioni approfondite con i suoi talent. Trovo che sia una bestemmia che Antonella non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo. La ritengo una donna non solo legata ad un registro ludico, ma anche autorevole. Rai1 deve ritornare nei volti autorevoli. Antonella non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me sarà un asset importante della prima rete. Con lei vorrei costruire, nel mantenimento del suo codice, un suo ritorno meno prevedibile al ... giornalettismo

