Aldo Poy, scappò di casa per evitare la cessione. Segnò il gol più festeggiato di sempre, una rete da Guinnes dei Primati (Di sabato 8 febbraio 2020) Cos’è una bandiera nel calcio? Subito vengono in mente Maldini per il Milan, Gerrard per il Liverpool o Totti per la Roma. Ebbene, in Sudamerica c’è un uomo che ha fatto la storia del Rosario Central, squadra argentina. Quell’uomo si chiama Aldo Pedro Poy e ha scritto pagine memorabili prima che un infortunio gli stroncasse la carriera dopo soli 10 anni. Un uomo nato a pochi metri dallo stadio delle “Canallas” e che ne è diventato un simbolo, grazie soprattutto ad un celebre gol. Ma andiamo per ordine. Dopo l’esordio in prima squadra avvenuto nel 1965, il nostro protagonista faticò ad imporsi. Segnava pochino. Il Rosario Central si accordò con un altro Club di Prima Divisione, il Club Atletico Los Andes (allenato da Don Angel Tulio Zof) per il trasferimento del giovane attaccante. E lui sapete che fa? Scappa di casa. Non voleva saperne di lasciare il ... calcioweb.eu

Aldo Poy Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aldo Poy