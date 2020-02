Aereo precipitato per diversi metri in Alaska: morte le 5 persone a bordo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un Aereo pendolare è improvvisamente precipitato al suolo in Alaska a circa 12 miglia a sud-ovest di Tuntutuliak. I soldati dell’esercito e la Polizia giunta sul posto hanno riferito che i cinque occupanti del mezzo sarebbero deceduti. Oltre al pilota, infatti, sull’Aereo viaggiavano altre quattro persone. Il mezzo è stato localizzato da un successivo elicottero inviato sul posto. Sono in corso, infine, gli opportuni accertamenti sulla dinamica dell’incidente. La Polizia ha avviato le indagini. Aereo precipitato in Alaska I soldati della Betel erano stati avvisati della presenza “di un velivolo pendolare Yute Air in ritardo”. Il mezzo era partito da Bethel e doveva raggiungere la città di Kipnuk. A bordo, inoltre, viaggiavano il pilota e altri quattro passeggeri. Purtroppo, però, a causa di un incidente le cui cause sono in fase di accertamento, ... notizie