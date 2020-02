Y: The Last Man, Barry Keoghan abbandona la serie (Di giovedì 6 febbraio 2020) Barry Keoghan ha abbandonato la serie Y: The Last Man, tratta dall'omonima graphic novel, che verrà prodotta per FX. Y: The Last Man ha perso il suo protagonista: Barry Keoghan ha infatti abbandonato la serie che verrà prodotta per FX. La star di Dunkirk avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Yorick Brown, un giovane che usa il senso dell'umorismo per affrontare i problemi rappresentati dall'essere l'ultimo sopravvissuto di sesso maschile a una terribile evento catastrofico. Il fumetto ha debuttato nel 2002 ed è composto da 60 numeri. L'opera ha conquistato tre Eisner Awards e un Hugo Award nella categoria Best Graphic Story. Barry Keoghan era coinvolto nel progetto fin dall'annuncio del pilot avvenuto nel 2018 e per ora non ... movieplayer

