Volta a la Comunitat Valenciana 2020: Tadej Pogačar beffa Valverde a Cullera. Gianni Moscon ottavo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Inizia il 2020 come aveva finito il 2019 l’enfant prodige sloveno Tadej Pogačar: vincendo. Il corridore della UAE Team Emirates, infatti, ha conquistato la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 superando sullo strappo di Cullera, 2 km al 9%, l’intramontabile Alejandro Valverde (Movistar). Terzo posto per il belga Dylan Teuns (Bahrain-Merida), mentre primo degli italiani è arrivato Gianni Moscon (Team Ineos) che ha concluso la frazione in ottava posizione. La tappa è stata animata da una fuga a cinque composta da Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Stepk), Jos Van Emden (Jumbo-Visma), Alessandro De Marchi (CCC), Alvaro Cuadros (Caja Rural), Hector Saez (Caja Rural). Il gruppo, ad ogni modo, ha sempre tenuto sotto controllo il plotoncino al comando ed è andato a riacciuffarli all’imbocco della salita finale. Sull’erta conclusiva il primo ad allungare ... oasport

