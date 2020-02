Trump è stato assolto nel processo di impeachment (Di giovedì 6 febbraio 2020) Donald Trump assolto, come peraltro era nell'aria in base alla piega che aveva preso il procedimento di impeachment. Il Senato degli Stati Uniti ha votato contro l'incriminazione per le due accuse formulate nella fase istruttoria, che la Costituzione assegna alla Camera, dalla maggioranza democratica. Al Senato, cui i padri fondatori hanno assegnato il ruolo del giudizio, c'è invece una maggioranza repubblicana che ha votato contro le accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso: Trump è stato giudicato non colpevole con 52 voti contro 48, ovvero i 47 dei democratici più quello del senatore repubblicano dello Utah, Mitt Romney, che nel 2012 ha corso per la Casa Bianca venendo sconfitto da Obama. Romney ha votato invece per il proscioglimento sull'articolo di ostruzione al Congresso respinto quindi 53 voti a 47. Perché Trump è stato ... gqitalia

