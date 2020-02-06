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Traffico Roma del 06-02-2020 ore 12 | 30

Traffico REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUN PROBLEMA SU RACCORDO E CONSOLARI, ...

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Traffico Roma del 06-02-2020 ore 12:30 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Traffico REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUN PROBLEMA SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA VIA DEL MARE PENALIZZATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DI ACILIA E CASALBERNOCCHI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ INCIDENTE SULLA SALARIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. SI È MNORMALIZZATA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE GIÀ INTERESSATA DA INCOLONNAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. MANIFESTAZIONE IN VIA VENTI SETTEMBRE SOTTO LA SEDE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE. QUESTA NOTTE CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASSIA E TRIONFALE TRA LE 21.30 E LE 6.00. DEVIAZIONI SULLA VIABILITÀ ORDINARIA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ ... romadailynews

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