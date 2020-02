Siena, scopre foto degli abusi sul cellulare del figlio 13enne: padre fa arrestare 36enne (Di giovedì 6 febbraio 2020) A incastrare l’uomo ci sarebbero video e foto salvate sul cellulare del ragazzino e scoperte dal padre del minore. Nei giorni scorsi il genitore si è presentato nella caserma dei carabinieri spiegando ai militari di aver rinvenuto nel telefono del ragazzino alcune foto e video che non lasciavano spazio a dubbi sulla violenza sessuale subita. Avrebbe avvicinato un ragazzino di soli 13 anni adescandolo online in chat e, dopo averlo convinto a incontrarsi di persona, avrebbe abusato sessualmente di lui immortalando la scena con foto e video. Queste le pesantissime accuse contro un uomo di 36 anni arrestato nelle corse ore nel senese con l’accusa di violenza sessuale su minore. Per l’uomo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un ordine di custodia cautelare ai domiciliari eseguita nelle scorse ore dai ... limemagazine.eu

