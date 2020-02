Se me lo dicevi prima: il testo della canzone di Enzo Jannacci cantata dal figlio e da Francesco Mandelli a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Se me lo dicevi prima: il testo della canzone di Enzo Jannacci cantata dal figlio e da Francesco Mandelli a Sanremo 2020 SE ME LO dicevi prima – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Paolo Jannacci, che canterà con Francesco Mandelli, ha scelto la canzone del papà, Enzo, Se me lo dicevi prima. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 Eh, eh, eh, ma se me lo dicevi prima Eh, se me lo dicevi prima Come prima Ma sì se me lo dicevi prima Ma prima quando Ma prima no Eh, si prendono dei contatti Faccio una telefonata al limite faccio un leasing Se me lo dicevi prima Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso Ma se me lo dicevi prima ti operavo io Ma io ho bisogno di ... tpi

RaiRadio2 : «Sono contento di esserci, ricordiamoci che non è scontato che si riesca a partecipare. Domani canterò un pezzo di… - RadioLuiss : Paolo Jannacci sceglie uno dei brani più importanti del padre Enzo in vista della terza serata del Festival di Sanr… - Checco_01 : RT @RaiRadio2: «Sono contento di esserci, ricordiamoci che non è scontato che si riesca a partecipare. Domani canterò un pezzo di papà: 'Se… -