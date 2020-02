Scuola, via libera a nuovi concorsi. Ma ai sindacati non va bene nulla. Il ministro Azzolina annuncia il piano assunzioni. E i confederali proclamano uno sciopero il 17 marzo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sembra un paradosso ma non lo è. Dopo l’annuncio di un nuovo piano di assunzioni da parte del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, tutto ci saremmo potuti immaginare tranne che qualcuno avrebbe avuto qualcosa da ridire. Eppure è proprio ciò che è successo ieri quando, dopo la notizia che a breve sarebbero partiti ben tre concorsi pubblici per la Scuola, i sindacati hanno preannunciato battaglia con tanto di sciopero degli insegnanti precari per il prossimo 14 marzo. Mossa curiosa considerando che le stesse parti sociali sono quelle che lo scorso aprile, durante il governo gialloverde, avevano appoggiato l’iniziativa di Giuseppe Conte per la Scuola e il precariato che di fatto è alla base del provvedimento del ministro Azzolina. Una scelta che, oltre a riconoscere i meriti all’Esecutivo che cercava un modo per ridare slancio al settore, evitava lo sciopero che si sarebbe tenuto alla ... lanotiziagiornale

