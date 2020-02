Scienza: il più grande iceberg del mondo vicino all’oceano aperto (Di giovedì 6 febbraio 2020) A68, un enorme iceberg da 315 miliardi di tonnellate, staccatosi dall’Antartico nel 2017, si è spinto cosi’ a nord da trovarsi ora al limite del ghiaccio marino perenne del continente. Al momento del distacco l’iceberg aveva una superficie di circa 6mila kmq. Secondo gli scienziati A68 fara’ fatica a mantenere la sua integrita’ quando raggiungera’ le acque piu’ burrascose dell’Oceano Meridionale. “Sono stupito che le onde dell’oceano non abbiano gia’ ridotto l’iceberg in cubetti di ghiaccio”, spiega Adrian Luckman dell’Universita’ di Swansea, durante un’intervista per BBC News. “Mi sorprenderebbe ancor di piu’ se rimanesse integro una volta oltrepassato il ghiaccio marino”. A68 si e’ separato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C nel luglio 2017, ma per il primo ... meteoweb.eu

