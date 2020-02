Sanremo, Fiorello fa l’imitazione di Maria De Filippi sul palco dell’Ariston e lei lo chiama in diretta (Di giovedì 6 febbraio 2020) La seconda puntata del Festival di Sanremo si apre con Amadeus che fa il suo ingresso dalla platea. Anche stavolta, in apertura di puntata, c’è Fiorello, che mantiene la promessa fatta ieri, quando aveva detto che se il Festival avesse superato una certa soglia di share si sarebbe vestito da Maria De Filippi. E così è, visto che Fiorello scende sul palco dell’Ariston con tanto di parrucca, accompagnato dal jingle di “C’è posta per te”. Lo showman siciliano scherza, “mi sono guardato allo specchio. Sembro Boris Johnson piastrato”, poi aggiunge tra le risate generali: “Il mio problema è TecheTecheTè, perché questa roba rimarrà per sempre negli archivi Rai. Sono sicuro che Barbara d’Urso mi inviterà al posto del Ken Umano”. Arriva il colpo di scena: squilla il cellulare di Fiorello e all’altro capo c’è proprio Maria De Filippi. “Pronto? Posso dire io buonasera? Complimenti Amadeus… E poi ... caffeinamagazine

_the_jackal : Sanremo inizia con Fiorello vestito da Don Matteo. C'è il potenziale giusto per avere 1 miliardo di spettatori. #Sanremo2020 - SanremoRai : 'Si vince solo con le Uuuu' ?? @Fiorello canta “La classica canzone di Sanremo” #sanremo2020 #sanremo70 - Agenzia_Ansa : #Sanremo70, Il festival di #Amadeus debutta con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52.2% di share… -