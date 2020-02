Sanremo: concerto contro violenza donne

All'Ariston disi torna a parlare disulle: un video punteggiato di microfoni rossi e lo slogan 'Una nessuna centomila' è lo spunto per Amadeus per lanciare ildi sabato 19 settembre all'Arena Campovolo a Reggio Emilia, per raccogliere fondi per i centri antiLe testimonial sono Alessandra Amoroso, Giorgia,Fiorella Mannoia,Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma, ciascuna con un simbolo rosso. Una "lotta per tutte le altre", dice Pausini. E Nannini: "Basta con levittime".(Di venerdì 7 febbraio 2020)