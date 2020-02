Rimedi omeopatici per prevenire e curare il coronavirus? Una sonora follia (Di giovedì 6 febbraio 2020) (foto: The Burtons/Getty Images) C’era da aspettarselo: insieme a irragionevoli promesse sull’arrivo imminente di vaccini e cure per 2019-nCov, assurde formulazioni di diete ad hoc per prevenire il contagio, leggende metropolitane sulle mascherine protettive ed episodi di sinofobia è arrivata anche la proposta di usare l’omeopatia per combattere l’epidemia causata coronavirus di Wuhan. Una proposta, tra l’altro, che riesce a mettere insieme in un sol colpo complottismi, tesi prive di basi scientifiche, follie sanitarie, consigli deleteri e allusioni a fantomatiche trame losche internazionali. Il caso specifico in questione, almeno nella versione più chiacchierata in rete, è quello di un articolo pubblicato qualche giorno fa dalla testata giornalistica Affari italiani, già fortemente criticato da una serie di siti di debunking a partire da Bufale un tanto al ... wired

