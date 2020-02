Repubblica: Mertens può essere l’asso nella manica di Gattuso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tutti per uno e uno per tutti, questo sembra essere diventato il motto del Napoli che si è da subito stretto attorno al suo nuovo allenatore per uscire dal momento buio che attraversava. La partita di domenica sera contro il Lecce sarà quella dei ritorni. Gattuso dovrebbe infatti dare spazio ad Allan, Koulibaly e Mertens. Lo scopo del tecnico, secondo Marco Azzi su Repubblica, è quello di mettere pressione ai titolari in vista del ciclo di sfide in vista. Gattuso considera fondamentale la concorrenza e vuole che tutti si sentano coinvolti Un ruolo fondamentale, anche se non titolare considerando che Gattuso vede in attacco il trio Callejon, Milik e Insigne, potrebbe essere Dries Mertens. L’attaccante tornato in campo contro la Samp ha subito ritrovato il gol e si candida per diventare il principale asso nella manica e l’arma (letale) in più del Napoli, in vista del ciclo ... ilnapolista

