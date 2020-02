M5s di nuovo in piazza. Ma cresce il malcontento per il "partito-azienda" (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'appuntamento in piazza è per il 15 febbraio. Per difendere la posizione contro i vitalizi e le leggi - come quella sulla riforma della prescrizione - che il sistema "conservatore" vuole cancellare. È Luigi Di Maio a rilanciare gli storici cavalli del passato ma nell'ala governista c'è anche chi teme che la mossa possa essere un boomerang, che l'iniziativa possa alzare gli animi pure nella maggioranza e che possa non esserci una grande partecipazione. In ogni caso M5s deve soprattutto sciogliere i nodi sul futuro. E sotto traccia è diviso anche sul tema della riforma della prescrizione, tra chi punta ad una mediazione e chi, invece, tiene - come Bonafede - la barra dritta. Martedì durante l'assemblea di gruppo diversi parlamentari - viene riferito - hanno chiesto che la discussione su come organizzare la kermesse venga impostata dal basso, che si ... agi

