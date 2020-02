LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 5 febbraio. Francesco Gabbani vola verso il bis: è primo! Emozioni da Zucchero, Ricchi e Poveri e Tiziano Ferro, show Djokovic! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.41: Finisce qui la nostra lunga DIRETTA della seconda serata del Festival di Sanremo. Buonanotte a chi ci ha seguito finora e appuntamento a domani sera per l’evento legato alla storia dei 70 anni del Festival 1.35: 24) Junior Cally, 23) Morgan, 22) Rancore, 21) Lamborghioni, 20) Riki, 19) Pavone, 18) Nigiotti, 17) Achille Lauro, 16) Jannacci, 15), Anastasio, 14) Gualazzi, 13), Angi, 12) Urso, 11) Masini, 10) Levante, 9) Zarrillo, 8) Tosca, 7) Irene Grandi, 6), Diodato, 5) Elodie, 4) Pinguini Tattici Nucleari, 3) Piero Pelù, 2) Le Vibrazioni, 1) Gabbani 1.35: 6) Levante, 5) Michele Zarrillo, 4) Tosca, 3) Pinguini Tattici Nucleari, 2) Piero Pelù, 1) Francesco Gabbani 1.34: 12) Junior Cally, 11) Rancore, 10) Elettra Lamborghini, 9) Enrico Nigiotti, 8) Paolo Jannacci, 7) Giordana Angi 1.30: E’ il momento della classifica. Prima ... oasport

fanpage : Sanremo 2020. “Mia madre stuprata per anni e morta suicida” Il dolore di #RulaJebreal - TvTalk_Rai : Ti si nota di più se commenti #Sanremo o se non lo commenti? Ad ogni modo, noi vi aspettiamo per commentarlo alla g… - fanpage : Giordana penalizzata al #Festivaldisanremo2020 -