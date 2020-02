Leucemia, trovata la proteina che induce la resistenza ai farmaci (Di giovedì 6 febbraio 2020) Antonello Zucchetto e Valter Gattei, a capo di uno studio internazionale, hanno fatto una scoperta che potrebbe portare alla messa a punto di nuovi trattamenti per la cura dei tumori del sangue. Lo studio ha determinato che la capacità della Leucemia di resistere ai farmaci, in particolare all’Ibrutinib, dipenderebbe da CD49d, una proteina delle cellule tumorali. Leucemia e resistenza ai farmaci: scoperta proteina Lo studio rivela che in più del 50% dei casi di Leucemia linfatica cronica le cellule tumorali generano sulla loro superficie questo tipo proteina. Questa infatti generebbe uno scudo di protezione per le cellule contro la cura farmacologica. Antonella Zucchetto ha spiegato che “ciò determina un fenomeno particolare: nel corso della terapia, il numero delle cellule leucemiche che esprimono sulla loro superficie CD49d tende ad aumentare, determinando una sempre ... notizie

Leucemia trovata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Leucemia trovata