Le Vibrazioni cantano Un’Emozione Da Poco di Anna Oxa a Sanremo (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le Vibrazioni cantano Un'Emozione Da Poco di Anna Oxa a Sanremo 2020 e si esibiscono insieme ai Canova alla serata delle cover di giovedì 6 febbraio. La scelta è caduta su una delle canzoni più famose della cantante di Bari, con un testo scritto da Ivano Fossati e composto da Guido Guglielminetti. Con questo brano Anna Oxa partecipò al Festival di Sanremo del 1978 e arrivò al 2° posto. Anna Oxa, in quell'occasione, si presentò con un trucco e un outfit molto vicini allo stile del punk che in quegli anni aveva scatenato una rivoluzione culturale in tutto il mondo, e anche il suo brano era dotato di grande forza e impatto. Le Vibrazioni, come hanno raccontato anche all'Attico Monina, hanno scelto di dare carta bianca al maestro Beppe Vessicchio che ha scelto per loro una versione più elaborata e più vicina al progressive, con un impegno addirittura maggiore al pezzo che la band ... optimaitalia

