Inter Milan | Musacchio | «Siamo in un momento positivo Lukaku? Pensiamo a noi»

Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista del match di domenica sera contro l'Inter Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista del derby di domenica sera. Le parole del difensore. momento – «Siamo in un buon momento, c'è positività nell'ambiente e abbiamo voglia di giocarlo subito. C'è fiducia, sappiamo di dover affrontare una grande squadra ma vogliamo fare una gran partita». IBRAHIMOVIC – «Ibra è un grandissimo giocatore, dentro e fuori dal campo. Sta lavorando per arrivare in forma, speriamo ci sia». Lukaku – «È un grande attaccante ma penSiamo solo a noi stessi».

