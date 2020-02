Imperdonabile Turingia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Milano. “Imperdonabile”, quel che è successo in Turingia è Imperdonabile, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. E subito dopo sono arrivate le dimissioni del neonominato governatore della Turingia, il liberale Thomas Kemmerich, premessa per la ripetizione delle elezioni nel Land tedesco (si ilfoglio

teobaratto90 : RT @OGiannino: In ITA c'era già chi gongolava, invece durato meno di un giorno tentativo della destra etno-nazionalista di AfD di insinuars… - putzer_e : RT @OGiannino: In ITA c'era già chi gongolava, invece durato meno di un giorno tentativo della destra etno-nazionalista di AfD di insinuars… - Luca21014104 : RT @OGiannino: In ITA c'era già chi gongolava, invece durato meno di un giorno tentativo della destra etno-nazionalista di AfD di insinuars… -