Gridano ‘vergogna’ ad Achille Lauro | Mara Venier non ci vede più e reagisce così | il video

E' entrato interamente coperto da un mantello nero damascato, ma -ad un certo punto della sua esibizione- l'ha tolto restando sul palco unicamente con una tutina aderente completamente ricoperta di strass dorati. Achille Lauro sorprende così la platea del teatro Ariston, strappando un lungo applauso del pubblico. L'istrionico artista romano è apparso allinearsi perfettamente anche nel look con il brano che porta in gara al festival di Sanremo, che si intitola 'Me ne frego'. In realtà, sul palco dell'Ariston Achille Lauro ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.

