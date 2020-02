Doctor Strange | il regista del sequel potrebbe essere Sam Raimi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere: il leggendario regista Sam Raimi, a cui si deve la prima trilogia cinematografica di Spider-Man con Tobey Maguire, è in trattative (pare molto avanzate) per dirigere Doctor Strange 2. Chi lo avrebbe mai detto: Sam Raimi, storico regista … L'articolo Doctor Strange il regista del sequel potrebbe essere Sam Raimi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Matioski : Alle 16:00, nel Matioski Show, assieme alla Svet e Charlie's Cinema Corner, parleremo di: - Doctor Strange 2: Sam R… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2: rivelata una clamorosa assenza nel cast del sequel - BestMovieItalia : Doctor Strange 2: rivelata una clamorosa assenza nel cast del sequel - -